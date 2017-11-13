Экс-глава ЦРУ: Трамп может быть запуган Путиным

Экс-директор ЦРУ Джон Бреннан заявил, что президент США Дональд Трамп может быть «по какой-то причине запуган» российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает телеканал CNN.

«Это либо наивность, либо невежество, либо страх — то, что мистер Трамп делает в отношении россиян», — сказал он.

При этом бывший директор Национальной разведки США Джеймс Клэппер заявил, что, по его мнению, «и китайцы, и россияне думают, что могут воспользоваться им, Трампом».

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Путин в беседах с Трампом на саммите АТЭС во Вьетнаме вновь отверг обвинения в адрес Москвы в будто бы ее вмешательстве в прошедшие президентские выборы в США.