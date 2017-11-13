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Мадрид обвинил Москву в поддержке каталонских сепаратистов

 

Глава МИД Испании Альфонсо Дастис собирается поднять в Брюсселе вопрос о "поддержке" независимости Каталонии через социальные сети в России. Эту тему он намерен обсудить на встрече глав МИД стран - членов ЕС.

"Я поставлю вопросы вмешательства и того, как  развивались дезинформация, манипулирование вокруг референдума и последующие события в Каталонии", — заявил министр.

По его словам, испанское правительство "доказало" то, что большой объем трафика шел с территории России. "Есть данные о том, как трафик в социальных сетях после референдума шел из сетей с территории России и других стран", — сказал министр.

В последние недели ряд испанских СМИ, и в частности газета El País, опубликовали серию материалов, в которых обвиняют некоторые российские средства массовой информации, в том числе телеканал RT и агентство Sputnik, в необъективном освещении кризиса в Каталонии, использовании неких "аккаунтов в социальных сетях для распространения негативного имиджа Испании", а также в поддержке сепаратистов некими "русскими хакерами".

В пятницу три министра испанского правительства прокомментировали вопрос о "российском следе" в каталонском кризисе, утверждая, что большое количество сообщений в соцсетях в поддержку каталонских сторонников независимости распространялось с территории России. При этом, как заявила министр обороны Испании Мария Долорес де Коспедаль, правительство не имеет пока данных, что к этим сообщениям имеют какое-либо отношение российские власти.

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