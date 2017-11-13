Азербайджанцы не пострадали при землетрясении в Иране

Граждан Азербайджана нет среди погибших от землетрясения в Иране, сообщили сегодня в посольстве Азербайджана в Иране, передает Trend.

Разрушительное землетрясение магнитудой 7,2 произошло в воскресенье на границе Ирана и Ирака. Подземные толчки были зафиксированы в 204 километрах к северо-востоку от Багдада и в 104 километрах к западу от иранского города Керманшах. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров. В результате землетрясения погибли более 320 человек, а число пострадавших уже достигло 3950.