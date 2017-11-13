Тельман Исмаилов скрывается в Турции?

По словам источника в российских правоохранительных органах, бывший владелец Чегркизовского рынка в Москве Тельман Исмаилов, который был объявлен в международный розыск, может находиться в Турции, передает РИА Новости.

«По имеющимся данным, он в Турции», — сказал информатор агентства.

Официального подтверждения этой информации, однако, пока не имеется.

Напомним, что суд заочно арестовал Тельмана Исмаилова. Его обвинили в организации двух или более убийств, а также в причастности к незаконному обороту оружия.