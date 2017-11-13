Легендарный азербайджанец, советский и российский геолог, первооткрыватель нефти в Сибири, доктор геолого-минералогических наук, член-корреспондент РАН, Герой Социалистического Труда, заслуженный геолог Российской Федерации Фарман Салманов, скончавшийся в 2007 году – гордость не только азербайджанцев, но и всех жителей России. Однако в Нефтеюганске до сих пор нет памятника Фармана Салманова.

А ведь он был крупнейшим специалистом в области геологии, один из самых известных в мире ученых и практиков-геологов, более 30 лет отдавший работе в Западной Сибири.

Азербайджанская диаспора Нефтеюганска решила устранить эту несправедливость и добиться установления памятника Фарману Салманову в Аллее нефтяников-первопроходцев, однако столкнулась с непониманием властей города. «Администрация Нефтеюганска не хочет финансировать, или не может найти средства на это», - заявил в беседе с haqqin.az руководитель азербайджанской общины города, ппредседатель общественной организации «Одлар Юрду» Мамед Ширинов.

«Я уже 5-6 лет занимаюсь этим вопросом. Все упирается в финансирование. Ссылаясь на кризис власти города не выделяют деньги», - заявил Мамед Ширинов.

- Но ведь, насколько я знаю, даже в гимне города Нефтеюганск есть упоминание имени Фармана Салманова…

- Да, именно так. Мы, кстати, разработали макет памятника, не просто бюст. Власти вроде бы согласились, а потом отыграли назад. Мол, нефтяников-героев у нас много. Я объяснял, что Фарман Салманов – первооткрыватель, легендарный герой, рисковавший своей жизнью. Если бы он в то время не нашел нефть в Западной Сибири, то вполне мог закончить свою жизнь в тюрьме. Вся Россия живет за счет сибирской нефти, которую нашел именно он. Так почему-бы не оценить это по достоинству?!

Люди, которые работали с ним даже деньги собрали. Конечно, небольшие, с пенсии много не выделишь. Да и в целом есть проблемы с пожертвованиями на памятник, связанные с определенными правилами открытия счета и т.д.

Повторюсь, власти не хотят выделять средства на памятник Фарману Салманову, мотивируя это отсутствием финансов и кризисом. Но Западная Сибирь – это богатый край, неужели так трудно найти средства на памятник человеку, который и сделал этот край богатым?

- А в целом как живут азербайджанцы в вашем регионе? Не испытывают ли каких-то специфических трудностей?

- Подобных сложностей сейчас нет. К тому же отношения между Россией и Азербайджаном становятся все лучше и лучше.