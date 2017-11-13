Как-то незаметно для общественности страны прошло недавнее заявление заместителя министра финансов Эмина Гусейнова о том, что в Азербайджане предлагаются два направления для развития транзитного потенциала страны.

И предлагается не какими-то малоизвестными экспертами, а рабочей группой по разработке стратегической дорожной карты экономики Азербайджана, членом которой он сам и является. Ну. С транзитом все как будто ясно – чем больше его объем, тем больше выгоды. Каково же второе направление?

Сразу же попытаемся разобраться, почему такое интригующее заявление замминистра прошло незамеченным, чтобы далее можно было спокойно рассуждать о его сути. Да просто заявление Гусейнова прозвучало в ходе общественных слушаний на тему “Логистика и торговля” в Университете ADA. Круг слушателей здесь, конечно же, ограничен, а мероприятие не получило столь широкого освещение в СМИ. А может и потому мало кто обратил внимания на слова замминистра, что сложно было с лету осмыслить сказанное.

Итак, первое направление, как мы уже отмечали, включает увеличение объема транзита и торговли, проходящего через территорию Азербайджана. То есть, чем больше грузов проходит через территорию страны в направления Север-Юг и Восток-Запад, тем больше денег она зарабатывает, так как каждая перевезенная тонна имеет свой установленный тариф. С этим все ясно.

По первому направлению рабочая группа выделила три поднаправления. В первую очередь, надо добиться превращения Азербайджана в региональный транспортный хаб. Для достижения этой цели осталось немного – уже имеются два транспортных коридора “Восток-Запад” и “Север-Юг”.

Безусловно, эти коридоры отличаются друг от друга, но можно использовать их возможности, да и осуществить это после всего сделанного не представляет особой трудности. Во вторую очередь, в ближайшее время необходимо завершить реализацию трех проектов: строительства железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, железной дороги Астара (Азербайджан) - Астара (Иран) и, наконец, завершить работы по созданию Бакинского международного морского торгового порта и зоны свободной торговли в поселке Алят. Кстати, первый из них можно уверенно назвать завершенным, а второй и третий проекты – на стадии завершения. А в третью очередь, необходимо усилить логистическую деятельность, активизация которой наблюдается сегодня не только в Азербайджане, но и в сопредельных странах.

Не менее важным с экономической точки зрения является и второе направление для развития транзитного потенциала страны. По словам замминистра, оно предусматривает увеличение ценности транзита. Казалось бы, погруженный в пункте отправки в вагон груз имеет конкретную стоимость, которая не может меняться в ходе его транзита по территории той или иной страны. Но…, оказывается, может. Ну, скажем, если этот груз перерабатывать на территории нашей страны.

Правда, для этого необходимо верно позиционировать нашу столицу. Если увеличение объема транзита и торговли требует превращения Баку в транспортный хаб, то для повышения ценности транзита город должен стать еще и коммерческим хабом. Проще говоря, речь идет о создании зоны свободной торговли (ЗСТ). В нашем регионе уже существуют пять таких зон, а ЗСТ, которая создается в поселке Алят, станет шестой по счету. Не хочется умалять достоинства остальных пяти ЗСТ, но зона свободной торговли в Аляте имеет особое значение, и не только экономическое. Поэтому надо сделать все необходимое, чтобы выделить ее на фоне других зон, для чего необходимы специальные мероприятия. Вот в этой ЗСТ и должен быть создан перерабатывающий кластер.

Конечно, дело это не такое простое, как может показаться на первый взгляд. Нужно тщательно изучить, что мы сможем там перерабатывать, для чего, в свою очередь, надо знать, какая продукция перевозится по коридорам региона. Предварительные исследования, скажем, показывают, что из Центральной Азии в Европу в основном перевозятся минеральная и химическая продукция, различное оборудование, а также продовольственная продукция.

А Азербайджан имеет все условия для переработки хотя бы части этого продовольственного потока. Почему бы ее не привлекать для переработки и осуществлять в дальнейшем реэкспорт с более высокой добавленной стоимостью.

Это, конечно, не единственный, но один из возможных вариантов. А это просто диктует необходимость обеспечения в стране наряду с транспортировкой также переработку продукции. И, самое главное, оба эти направления уже используют многие страны мира, оставив позади Азербайджан и другие страны региона.

Кстати, даже само создание зоны свободной торговли не решает многие проблемы, в стране требуется создать логистические центры. Конечно, создание ЗСТ приведет к определенному росту, но не менее, пожалуй, важно связать эту зону с логистическими центрами в регионах страны. А анализ экономических и географических особенностей страны показывает, что сегодня нам нужны несколько логистических центров - в Аляте, Хачмазе, Гяндже и Астаре.

В заключение хочется подчеркнуть, что данные предложения, хотя они и не получили столь широкого общественного резонанса, выдвинуты рабочей группой по разработке стратегической дорожной карты. А они, как известно, имеют обязательный характер, в отличие, скажем, даже от концепции развития экономики страны на ближайшую перспективу, которая носит несколько обтекаемый характер. К ним привязаны текущие указы президента. Значит, ждать их реализации осталось недолго. Ведь транспорт – одно из направлений 11 отраслевых дорожных карт…