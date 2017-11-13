Финансирование азербайджанских театров сократили на 300%

Во время обсуждения бюджетного пакета на 2018 год члены комитетов Милли Меджлиса выразили недовольство в связи с недостаточным государственным финансированием театрального и киноискусства Азербайджана.

Как сообщает АПА, председатель Комитета по культуре Рафаэль Гусейнов заявил, что для развития кинематографии должны быть применены льготы.

Председатель комитета также отметил, что объем выделяемых для театров средств снизился по сравнению с предыдущими годами на 300 процентов.

Р.Гусейнов подчеркнул, что это может крайне отрицательно отразиться на развитии отечественного театрального искусства и заявил о необходимости увеличения соответствующих госсубсидий.