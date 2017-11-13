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Visa Trio – манат, доллар и евро в единой карте

 

Kapital Bank предлагает карты Visa Trio Gold, Visa Trio Platinum и Visa Trio Infinite с тремя валютами. Отныне клиенты могут объединить свои платежные карты Visa в трёх валютах AZN, USD и EUR и использовать их в единой карте Visa Trio от Kapital Bank. Всеми тремя счетами новой карты можно будет управлять единым PİN-кодом.

Зачислив определенную сумму на счет можно получить карты Visa Trio бесплатно. Платежная карты будет автоматически подключена к услугам Mobil и İnternet Banking, SMS İnfo, а также SMS Banking на бесплатной основе. Для подключения к услуге 3D Secure от Kapital Bank владельцу карты нужно будет обратиться в центр обслуживания клиентов банка по телефонному номеру 196.

Visa Trio Gold карта выдается бесплатно при зачислении на карточный счет первоначального взноса в размере 1000 манатов. Преимуществом карты также является то, что при проведении операции Card to Card между тремя карточными счетами комиссия не взимается. Более подробную информацию о новой карте можно узнать на сайте банка –www.kapitalbank.az/cards/visa-trio-gold?hl=ru

Следует отметить, что на данный момент в Kapital Bank около 3 миллионов держателей платежных карт. Безостановочная стабильная работа процессинг-центра в течение недели, а также постоянное инновационное развитие центра являются существенным преимуществом Kapital Bank, который имеет свыше 600 АТМ и 9000 ПОС-терминалов по всей стране.

Kapital Bank оказывает услуги населению в 92 филиалах и 7-и отделениях по всей стране, имея самую широкую сеть обслуживания. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196.

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