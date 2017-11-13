Подписаться на уведомления
 

Украинский беспилотник вторгся в воздушное пространство России

 

Украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) нарушил российское воздушное пространство — он пересек границу в Брянской области. Об этом Интерфаксу сообщил знакомый с ситуацией источник.

«Радиолокационное оборудование в автоматическом режиме зафиксировало это накануне вечером и подало соответствующий сигнал о несогласованном пересечении украинско-российской границы под Брянском украинским беспилотником», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что «беспилотник, по всей видимости, пытался пересечь границу незамеченным за счет высокой крейсерской скорости 130 километров в час».

Что произошло с дроном в дальнейшем, неизвестно. Информации о том, кто мог его запустить и с какой целью, также не приводится.

0 просмотров


Старости
Эрдоган: «Наш азербайджанский брат Рамиль Гулиев…»
Эрдоган: «Наш азербайджанский брат Рамиль Гулиев…»
Наша погода
Сегодня 19° / 12°
14 Ноя 17° / 14°
15 Ноя 17° / 11°
16 Ноя 17° / 10°

Наши деньги
1 USD   =   1.7002 AZN
1 EUR   =   1.9812 AZN
1 RUB   =   0.0287 AZN

Новостная лента

Украинский беспилотник вторгся в воздушное пространство России
Назарбаев назвал угрозу для мировой торговли
Visa Trio – манат, доллар и евро в единой карте
Вагит Алекперов не верит в подорожание нефти
Финансирование азербайджанских театров сократили на 300%
Азербайджан превращается в транспортный хаб, а дальше? наша аналитика
Тельман Исмаилов скрывается в Турции?
Азербайджанцы в России бьются за Фармана Салманова эксклюзив
В Германии хотят отменить восьмичасовой рабочий день
Азербайджанцы не пострадали при землетрясении в Иране
Мадрид обвинил Москву в поддержке каталонских сепаратистов
Прокурор потребовал приговорить генерала МНБ к 15 годам тюрьмы
Экс-глава ЦРУ: Трамп может быть запуган Путиным
Иран отказался от поставок туркменского газа в Турцию и Ирак
Эрдоган: «Наш азербайджанский брат Рамиль Гулиев…»
Американские миллиардеры просят не снижать налоги
Владельцы iPhone X столкнулись с новым дефектом
Завтра в Баку будет пасмурно
Евросоюз ввел оружейное эмбарго против Венесуэлы
Военный из КНДР сбежал в Южную Корею
В Армении обстреляли машину директора строительной компании
Когда банковская система на уровне плинтуса наше исследование
Азербайджанские регионы переводят на самообеспечение
Гашимов вез в Азербайджан гранату
В Баку задержали банду, похищавшую людей фото
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться