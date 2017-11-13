Украинский беспилотник вторгся в воздушное пространство России

Украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) нарушил российское воздушное пространство — он пересек границу в Брянской области. Об этом Интерфаксу сообщил знакомый с ситуацией источник.

«Радиолокационное оборудование в автоматическом режиме зафиксировало это накануне вечером и подало соответствующий сигнал о несогласованном пересечении украинско-российской границы под Брянском украинским беспилотником», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что «беспилотник, по всей видимости, пытался пересечь границу незамеченным за счет высокой крейсерской скорости 130 километров в час».

Что произошло с дроном в дальнейшем, неизвестно. Информации о том, кто мог его запустить и с какой целью, также не приводится.