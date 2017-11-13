Подписаться на уведомления
 

Вагит Алекперов: «SOCAR проявляет интерес к моему заводу»

 

"ЛУКОЙЛ" рассматривает различные варианты будущей судьбы НПЗ Isab на Сицилии, однако окончательное решение по данному вопросу пока не принято.

"У нас есть много предложений. Сегодня мы рассматриваем все варианты", - сообщил журналистам глава компании Вагит Алекперов.

"Это - национальные компании. Иран в первую очередь и Алжир проявляют интерес. У меня последние новости - о том, что  в том числе и SOCAR проявляет интерес к этому заводу. Сегодня это - только начальная стадия", - уточнил глава "ЛУКОЙЛа".

Ранее В.Алекперов отмечал, что интерес к Isab проявляют крупные переработчики США, международные инвестиционные фонды, а также одна национальная компания, представляющая некое государство Персидского залива и заинтересованная в стабильном размещении собственной нефти на заводах Европы.

2489 просмотров


Старости
Эрдоган: «Наш азербайджанский брат Рамиль Гулиев…»
Эрдоган: «Наш азербайджанский брат Рамиль Гулиев…»
Наша погода
Сегодня 19° / 12°
14 Ноя 17° / 14°
15 Ноя 17° / 11°
16 Ноя 16° / 10°

Наши деньги
1 USD   =   1.7002 AZN
1 EUR   =   1.9812 AZN
1 RUB   =   0.0287 AZN

Новостная лента

Путин и Эрдоган начали переговоры
Ильхам Алиев выделил деньги на ремонт зданий в Гяндже
Нетаньяху о действиях Израиля в Сирии
В Азербайджане снизят налоги на ввоз сливочного масла
Из человеческого тела получат электричество
Новый удар по трамадольной мафии в Баку Арестован фармацевт
Центр Киева остался без света
Власти Испании готовы пересмотреть финансирование регионов
Центробанк о курсе маната
Налбандян встретится с сопредседателями МГ ОБСЕ
Эрдоган призвал Россию и США вывести войска из Сирии
Генпрокуратуру призвали разобраться с нарушениями в строительных компаниях
Ровнаг Абдуллаев провел переговоры с главами мировых нефтяных компаний
Российские дипломаты не нашли Тельмана Исмаилова
В России обрушился еще один дом
Эрдоган не исключил обсуждения Карабаха на встрече с Путиным
Армия Асада не хочет штурмовать последний оплот ИГИЛ
Стрельба в ночном клубе в США: есть убитые и раненые
Курды выдали Чечне женщин и детей боевиков ИГИЛ
Вагит Алекперов: «SOCAR проявляет интерес к моему заводу»
Низам Гасанов подбил азербайджанцев на преступление
В Россию не пропустили тонны табака из Азербайджана
Азербайджанская диаспора чуть не сорвала конкурс красоты в Хабаровске видео
Украинский беспилотник вторгся в воздушное пространство России
Назарбаев назвал угрозу для мировой торговли
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться