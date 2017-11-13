Вагит Алекперов: «SOCAR проявляет интерес к моему заводу»

"ЛУКОЙЛ" рассматривает различные варианты будущей судьбы НПЗ Isab на Сицилии, однако окончательное решение по данному вопросу пока не принято.

"У нас есть много предложений. Сегодня мы рассматриваем все варианты", - сообщил журналистам глава компании Вагит Алекперов.

"Это - национальные компании. Иран в первую очередь и Алжир проявляют интерес. У меня последние новости - о том, что в том числе и SOCAR проявляет интерес к этому заводу. Сегодня это - только начальная стадия", - уточнил глава "ЛУКОЙЛа".

Ранее В.Алекперов отмечал, что интерес к Isab проявляют крупные переработчики США, международные инвестиционные фонды, а также одна национальная компания, представляющая некое государство Персидского залива и заинтересованная в стабильном размещении собственной нефти на заводах Европы.