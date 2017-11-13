Курды выдали Чечне женщин и детей боевиков ИГИЛ

Курды на севере Сирии передали представителям Чечни женщин и детей чеченских боевиков террористической группировки "Исламское государство", захваченных в городе Ракка - столице ИГИЛ, освобожденной в октябре. Об этом передает телеканал Al Arabiya.

17 октября курдские и арабские войска поддерживаемого США альянса Сирийских демократических сил объявили, что вновь получили контроль над Раккой.

"Мы официально передаем семьи ИГИЛ российскому государству", - заявил официальный представитель курдов Нури Махмуд журналистам в Эль-Камышлы - городе в северо-восточной сирийской провинции Хасеке.

Представитель курдской автономии Сирийского Курдистана Абдель Карим Амр уточнил AFP, что переданы были именно "российские граждане, чьи руки не были запятнаны кровью сирийцев". В общей сложности, по его словам, России были переданы 13 женщин и 29 детей. Когда именно состоялась передача, однако, не уточняется.