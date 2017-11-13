Стрельба в ночном клубе в США: есть убитые и раненые

Двое человек погибли и двое же получили ранения в результате стрельбы, устроенной неизвестным на концерте в американском городе Атланта (штат Джорджия), сообщает местный телеканал 11Alive.

По данным полиции, в ночном клубе Underground Atlanta в ночь на понедельник возникла ссора, и один из ее участников открыл огонь по своим неприятелям. Один из них скончался на месте, другой с ранениями был доставлен в местный госпиталь. Еще двое случайно оказавшихся рядом зевак также получили ранения.

Стрелку с места преступления удалось скрыться, полиция ведет его поиски.