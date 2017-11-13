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Армия Асада не хочет штурмовать последний оплот ИГИЛ

 

Сирийская армия и ее союзники пока не начали штурм города Абу-Камаль в провинции Дейр-эз-Зор, который считается последним оплотом террористической группировки «Исламское государство» на территории страны. Об этом в понедельник, 13 ноября, сообщает Telegram-канал Directorate 4, занимающийся мониторингом деятельности террористов, пишет «Лента.ру».

В район стянуто много артиллерийских орудий, в частности позиции боевиков обстреливают из 152-миллиметровых и 122-миллиметровых самоходных гаубиц 2с3 «Акация» и 2с1 «Гвоздика». «Можно предположить, что штурм начнется лишь тогда, когда большая часть укреплений, созданных боевиками ИГ в городе, будет разрушена», — отмечается в сообщении канала.

Занять ближайшие к Абу-Камалю села сирийские военные пока не могут — за последние дни террористы ИГ отбили уже несколько атак.

Как отмечает Directorate 4, атаки боевиков на сирийские позиции с использованием «джихадмобилей» и смертников также не увенчались успехом благодаря грамотно организованной обороне сирийской армии.

12 ноября представитель российской группировки сил в Сирии опроверг информацию о том, что сирийские военные якобы оставили город Абу-Камаль боевикам ИГ. По его словам, в городе подавляются очаги сопротивления остаточных групп террористов, после чего военные приступят к разминированию кварталов. Ранее о том, что боевики выбили из Абу-Камаля сирийскую армию, сообщало иранское агентство Fars.

Сирийские власти объявили, что выбили ИГ из Абу-Камаля 8 ноября. Минобороны России подтвердило эту информацию 10 ноября.

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