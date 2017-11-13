В России обрушился еще один дом

В Саранске произошло обрушение лестничного марша в строящемся доме, сообщает Интерфакс со ссылкой на ГУ МЧС по Мордовии.

«Поступило сообщение об обрушении, по предварительной информации, лестничного марша в девятиэтажной новостройке по улице Фурманова в Саранске. Точно есть трое пострадавших. Насчет погибших - неизвестно, информация уточняется», — сказали в МЧС.

На месте происшествия работают спасатели.

Отметим, что 9 ноября в Ижевске вследствие взрыва газа обрушился подъезд девятиэтажного дома, в результате чего погибли семеро человек.