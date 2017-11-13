Ровнаг Абдуллаев провел переговоры с главами мировых нефтяных компаний

Президент азербайджанской госкомпании SOCAR Ровнаг Абдуллаев вместе с главами 25 других ведущих мировых нефтегазовых компаний принял участие в "Круглом столе руководителей компаний" в Абу-Даби, говорится в сообщении пресс-службы SOCAR.

Сообщается, что во время встречи на высоком уровне, состоявшейся в штаб-квартире Национальной нефтяной компании ОАЭ, обсуждались глобальные проблемы, такие как трансформация энергии и новая динамика спроса и предложения.

"В рамках Круглого стола основной темой обсуждения стали вопросы влияния современных технологий, распространения новых источников энергии во всем мире. Было оценено воздействие этих процессов на мировые энергетические рынки, на динамику спроса и предложения, а также проведен обмен мнениями для лучшего понимания новых глобальных проблем", - говорится в сообщении.

Отмечается, что после Круглого стола президент SOCAR провел встречи один на один и в расширенном составе с руководителями BP, Total, Statoil, Petronas, Saudi Aramco, в ходе которых обсудил с ними текущие вопросы в рамках существующего партнерства и изучил новые возможности сотрудничества.

Абдуллаев, слова которого приводятся в сообщении, отметил, что подобные площадки необходимы для обмена мнениями между ведущими компаниями, чтобы лучше управлять быстро меняющимися процессами в глобальном энергетическом секторе, и позитивно оценил организацию таких дискуссий.

"Процессы, которые мы обсуждаем здесь, затрагивают все страны, включая Азербайджан. Благодаря новым технологиям растет роль альтернативных источников энергии. Однако нефтегазовые продукты будут продолжать играть важную роль в будущем не только в качестве топлива, но и в производстве различных полимерных изделий, удобрений и пищевых продуктов. С этой точки зрения стратегия SOCAR по инвестированию в новые проекты в области переработки нефти и газа в последние годы оправдывает себя", - сказал Абдуллаев.

По словам Абдуллаева, тот факт, что SOCAR оказалась в числе ведущих нефтяных компаний мира, свидетельствует о том, что она превратилась в авторитетную на международном уровне компанию.

Отметим, что "Круглый стол руководителей компаний" был организован накануне престижной всемирной выставки и конференции ADIPEC в Абу-Даби. На выставке и конференции представлены более 2000 компаний из 135 стран.