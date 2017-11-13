Подписаться на уведомления
 

Генпрокуратуру призвали разобраться с нарушениями в строительных компаниях

 

Центр мониторинга трудовых отношений Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджана провел выездные мониторинги по регулированию неофициальных трудовых отношений, сообщили сегодня в Госагентстве, передает Тренд.

Мониторинги коснулись 43 юридических и физических лиц, включая 15 заказчиков, девять подрядчиков и 17 субподрядчиков, занимающихся строительством многоквартирных жилых зданий в Баку.

Результаты мониторинга показали, что из проверенных 557 работников 382 работали по договору (106 – по служебному договору) и 175 – без договора.

Для принятия соответствующих мер списки выявленных в ходе мониторингов фактов были направлены в Министерство труда и социальной защиты населения и в Генпрокуратуру.

Напомним, что привлечение к выполнению работ (услуг) большого количества человек (десять и более) без вступления в силу трудового договора (контракта) в порядке, предусмотренном Трудовым кодексом республики, наказывается штрафом от семи до десяти тысяч манатов или лишением свободы сроком до трех лет.

Центр мониторинга предупреждает, что трудовые договоры должны оформляться в электронной форме и работник не может работать в строительной сфере без вступления договора в силу в системе уведомления о трудовых отношениях.

Отметим, что информация, поступающая от государственных органов по строительным компаниям, анализируется, и в случае появления к тому оснований выездная мониторинговая группа центра проводит инспекции на соответствующих строительных объектах. На сегодня центр провел уже 15 таких мониторингов, и настоящая практика будет продолжена.

1572 просмотров


Старости
Эрдоган: «Наш азербайджанский брат Рамиль Гулиев…»
Эрдоган: «Наш азербайджанский брат Рамиль Гулиев…»
Наша погода
Сегодня 19° / 12°
14 Ноя 17° / 14°
15 Ноя 17° / 11°
16 Ноя 16° / 10°

Наши деньги
1 USD   =   1.7002 AZN
1 EUR   =   1.9812 AZN
1 RUB   =   0.0287 AZN

Новостная лента

Путин и Эрдоган начали переговоры
Ильхам Алиев выделил деньги на ремонт зданий в Гяндже
Нетаньяху о действиях Израиля в Сирии
В Азербайджане снизят налоги на ввоз сливочного масла
Из человеческого тела получат электричество
Новый удар по трамадольной мафии в Баку Арестован фармацевт
Центр Киева остался без света
Власти Испании готовы пересмотреть финансирование регионов
Центробанк о курсе маната
Налбандян встретится с сопредседателями МГ ОБСЕ
Эрдоган призвал Россию и США вывести войска из Сирии
Генпрокуратуру призвали разобраться с нарушениями в строительных компаниях
Ровнаг Абдуллаев провел переговоры с главами мировых нефтяных компаний
Российские дипломаты не нашли Тельмана Исмаилова
В России обрушился еще один дом
Эрдоган не исключил обсуждения Карабаха на встрече с Путиным
Армия Асада не хочет штурмовать последний оплот ИГИЛ
Стрельба в ночном клубе в США: есть убитые и раненые
Курды выдали Чечне женщин и детей боевиков ИГИЛ
Вагит Алекперов: «SOCAR проявляет интерес к моему заводу»
Низам Гасанов подбил азербайджанцев на преступление
В Россию не пропустили тонны табака из Азербайджана
Азербайджанская диаспора чуть не сорвала конкурс красоты в Хабаровске видео
Украинский беспилотник вторгся в воздушное пространство России
Назарбаев назвал угрозу для мировой торговли
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться