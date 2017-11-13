Генпрокуратуру призвали разобраться с нарушениями в строительных компаниях

Центр мониторинга трудовых отношений Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджана провел выездные мониторинги по регулированию неофициальных трудовых отношений, сообщили сегодня в Госагентстве, передает Тренд.

Мониторинги коснулись 43 юридических и физических лиц, включая 15 заказчиков, девять подрядчиков и 17 субподрядчиков, занимающихся строительством многоквартирных жилых зданий в Баку.

Результаты мониторинга показали, что из проверенных 557 работников 382 работали по договору (106 – по служебному договору) и 175 – без договора.

Для принятия соответствующих мер списки выявленных в ходе мониторингов фактов были направлены в Министерство труда и социальной защиты населения и в Генпрокуратуру.

Напомним, что привлечение к выполнению работ (услуг) большого количества человек (десять и более) без вступления в силу трудового договора (контракта) в порядке, предусмотренном Трудовым кодексом республики, наказывается штрафом от семи до десяти тысяч манатов или лишением свободы сроком до трех лет.

Центр мониторинга предупреждает, что трудовые договоры должны оформляться в электронной форме и работник не может работать в строительной сфере без вступления договора в силу в системе уведомления о трудовых отношениях.

Отметим, что информация, поступающая от государственных органов по строительным компаниям, анализируется, и в случае появления к тому оснований выездная мониторинговая группа центра проводит инспекции на соответствующих строительных объектах. На сегодня центр провел уже 15 таких мониторингов, и настоящая практика будет продолжена.