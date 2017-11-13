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Эрдоган призвал Россию и США вывести войска из Сирии

 

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал Россию и США вывести свои войска из Сирии и сосредоточиться на политическом решении кризиса, сообщает РИА Новости.

"Говорится, что военным путем сирийский кризис не решить. Тогда пусть они отзовут своих военных, и решения кризиса будут политическими. Давайте вместе искать пути к выборам там", — сказал Эрдоган перед вылетом в Сочи для переговоров с Путиным.

Он указал, что Турция с самого начала выступала против вступления американских войск в Ирак в 2003 году.

"Но они вошли, сказав, что не останутся там. Ушли? Нет. Мир не глуп. Часто говорится одно, а делается другое, к сожалению. У Америки на севере Сирии пять баз и еще восемь в других регионах — всего 13. Есть оружие, которое поставила туда Америка. У России в Сирии пять баз. Как быть с этими очевидными вещами?" — сказал Эрдоган.

В прошлый понедельник заместитель министра иностранных дел РФ Олег Сыромолотов сообщил РИА Новости, что масштабы вывода российских войск из Сирии после победы над ИГ будут зависеть от того, какая к тому времени сложится здесь обстановки, но что обе базы — авиабаза "Хмеймим" и пункт материально-технического обеспечения ВМФ в Тартусе, — скорее всего тут останутся.

В марте 2016 года Путин принял решение о выводе большей части российской группировки ВКС из Сирии в связи с успешным выполнением боевых задач. При этом Россия не отказалась от обязательств по поставке сирийскому правительству вооружений и обучению военных специалистов - здесь по-прежнему работают авиабаза "Хмеймим" и пункт материально-технического обеспечения ВМФ в Тартусе. Кроме того, в Сирии действует российский центр по примирению.

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