Налбандян встретится с сопредседателями МГ ОБСЕ

Глава МИД Армении Эдвард Налбандян встретится с сопредседателями Минской группы ОБСЕ в Москве 14 ноября, передает Sputnik Armenia.
Согласно информации, об этом написал в своем в twitter–аккаунте пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян.
Глава МИД Армении Эдвард Налбандян встретится с сопредседателями Минской группы ОБСЕ в Москве 14 ноября, передает Sputnik Armenia.
Согласно информации, об этом написал в своем в twitter–аккаунте пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян.
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