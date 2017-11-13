Власти Испании готовы пересмотреть финансирование регионов

Власти Испании готовы к проведению переговоров по созданию новой модели финансирования автономных областей королевства. Об этом заявила в понедельник заместитель председателя испанского правительства, министр территориального управления Сорайя Саенс де Сантамария, передает ТАСС.

"Если существует воля, изъявляемая автономными сообществами, а также партиями на национальном уровне, к тому, чтобы появилась новая модель финансирования, то так оно и будет, поскольку правительство к этому готово", - отметила вице-премьер. По ее словам, "экономический момент является подходящим" для соответствующих перемен. "Мы растем, и это происходит хорошими темпами", - считает Саенс де Сантамария.

Как уточнила замглавы правительства, если крупнейшая в стране оппозиционная Испанская социалистическая рабочая партия (ИСРП) "четко скажет, что хочет новой модели финансирования", то Мадрид готов к надлежащим переговорам. По словам вице-премьера, "если есть желание вести диалог и желание найти взаимопонимание", то станет возможным заключение соответствующих соглашений.