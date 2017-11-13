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Новый удар по трамадольной мафии в Баку Арестован фармацевт

 

Правоохранительные органы предпринимают необходимые меры в связи с распространившейся в СМИ информацией о незаконной продаже в аптеках столицы сильнодействующих препаратов, говорится в совместном сообщении Бакинской городской прокуратуры и Управления полиции Баку.

Так, к уголовной ответственности уже привлечен фармацевт Натик Исмаилов, работавший в принадлежащей ООО Best Pharma аптеке, расположенной по адресу: Ясамальский район, улица Шарифзаде, 148. Исмаилов обвиняется в незаконной продаже при отсутствии рецепта не относящихся к наркотическим и психотропным веществам сильнодействующих препаратов Roya, с 225 мг трамадола, и 7 таблеток Paden с прегобалином.

11 ноября Бакинской городской прокуратурой в отношении Н.Исмаилова было возбуждено уголовное дело по статьям УК АР 308.1 (злоупотребление служебными полномочиями) и 240.2.2 (неоднократный незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта).

В ходе проведенных неотложных оперативно-следственных мероприятий в указанной аптеке были обнаружены 42 таблетки «Лирика Пфайзер» в дозировке 300 мг, журналы по учету оборота сильнодействующих препаратов и в качестве вещественного доказательства изъята карта памяти из установленной в помещении камеры видеонаблюдения.

Следствием также установлено, что сильнодействующие препараты реализовывались в упомянутой аптеке отдельно и что вырученные от их продажи деньги также собирались отдельно. Указанные препараты хранились в специально оборудованном в помещении аптеки тайнике, из которого было изъято сильнодействующих лекарств различного состава на сумму свыше 40 тысяч манатов.

Н.Исмаилов привлечен к следствию в качестве обвиняемого по статье 240.3.2 (незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта в крупном размере) УК АР. В его отношении принята мера пресечения в виде ареста.

Кроме того, было принято решение о привлечении к делу в качестве обвиняемого по статьям 308.1 и 240.3.2 УК АР фактического владельца аптеки - Ильхама Юсифова, по причине его уклонения от следствия объявленного в розыск.

В настоящее время продолжают проводиться надлежащие оперативно-следственные мероприятия по определению и привлечению к ответственности других лиц, возможно также участвовавших в незаконном обороте сильнодействующих препаратов.

Напомним, что ранее haqqin.az в статье «В бакинских аптеках подросткам продают наркотики» писал о том, что в бакинских аптеках открыто продаются сильнодействующие препараты, вызывающие наркотическую зависимость.

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