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Из человеческого тела получат электричество

 

Исследователи из Швейцарских федеральных лабораторий материаловедения и технологий создали материал, который позволяет извлекать энергию из двигающегося человеческого тела. Электрический ток создается благодаря пьезоэлектрическому эффекту. Об этом сообщает издание Science Alert.

Пьезоэлектрический эффект возникает, когда механическая деформация некоторых кристаллов приводит к перераспределению внутри них электрических зарядов, в результате между различными частями кристалла появляется электрическое напряжение. На данном эффекте основана работа аналоговых проигрывателей, когда вибрация иглы, «читающей» запись на грампластинке, трансформируется в ток, а последний — в звуковые волны.

Новый материал состоит из наночастиц и силикона, которые представляют собой тонкую эластичную пленку. По словам исследователей, его можно «вшить» в одежду и в устройства, которые будут генерировать электрический ток, пока пользователь ходит или совершает другие движения, или связать с сердечной мышцей, чтобы получать энергию от ее сокращений. Это поможет создать новые датчики давления, кардиостимуляторы и другие медицинские устройства.

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