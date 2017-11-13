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В Азербайджане снизят налоги на ввоз сливочного масла

 

В Азербайджане планируют снизить ставку налога на добавленную стоимость (НДС) с 18 до 10 процентов при импорте сливочного масла и ряда видов молочной продукции. Об этом в эфире телеканала ATV сказал начальник Главного управления финансово-тарифного и валютного надзора Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана Миргасым Вахабов, передает Тренд.

По словам Вахабова, соответствующие поправки планируется внести в налоговое законодательство, а в силу они могут вступить уже с первого января 2018 года. "В настоящее время в этом направлении ведется подготовительная работа", - добавил начальник Главного управления.

В то же время представитель ГТК напомнил, что предпринимателям в Азербайджане следует быть социально ответственными и что они не должны устанавливать максимально возможную маржу на продаваемые товары.

«В соответствии с законодательством предприниматели должны устанавливать маржу в размере 20 - 30 процентов от стоимости продаваемого ими товара», - добавил Вахабов.

В настоящее время налоговая и таможенная нагрузка на импорт сливочного масла в Азербайджане составляет 36 процентов (15 процентов - таможенная ставка, 18 процентов - НДС и три процента - расходы на транспортировку).

Напомним, что 7 ноября Кабинет министров Азербайджана снизил ставку таможенной пошлины на импорт сливочного масла и прочих жиров и масел, изготовленных из молока и молочных паст, с 15 до 5 процентов. Решение вступит в силу в течение 30 дней после его опубликования и будет оставаться действительным до 31 декабря 2019 года.

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