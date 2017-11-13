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Нетаньяху о действиях Израиля в Сирии

 

Израиль дал понять России и США, что продолжит свои действия на территории Сирии в целях обеспечения своей безопасности, цитирует государственная радиостанция "Кан" премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху.

Заявление прозвучало на следующий день после того, как стало известно о российско-американских договоренностях, предполагающих удаление военизированных формирований Ирана из соседних с Израилем районов Сирии.

"Я дал понять Соединенным Штатам и России, что Израиль будет действовать в Сирии, исходя из интересов собственной безопасности", — цитирует радиостанция главу израильского Кабмина, выступившего перед членами парламентской фракции правящей в стране партии "Ликуд".

Израильские власти обвиняют Иран в стремлении превратить Сирию во "враждебный форпост" с десятками тысяч бойцов шиитских милиций и собственными воздушными и морскими базами. Постоянное иранское военное присутствие в соседней стране в целом и приграничных районах в частности называют здесь неприемлемым и обещают противодействовать этому силовыми средствами, если не будет иметь успеха дипломатия.

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