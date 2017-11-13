Ильхам Алиев выделил деньги на ремонт зданий в Гяндже

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня подписал распоряжение о капитальном ремонте многоквартирных домов и проведении работ по обустройству в Гяндже, сообщает официальный сайт главы государства.
В рамках распоряжения, 5 млн. манатов будет направлено на капитальный ремонт кровельных покрытий и фасадов 72 многоквартирных домов в Гяндже. Кроме этого, еще 2 млн. манатов будет направлено на продолжение работ по обустройству в городе. Средства будут выделены исполнительной власти Гянджи из Резервного фонда президента, предусмотренного в госбюджете Азербайджана на 2017 год.