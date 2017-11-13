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Экс-вице-губернатора Санкт-Петербурга Оганесяна оставили за решеткой

 

Санкт-Петербургский городской суд продлил до 9 февраля 2018 года арест бывшему вице-губернатору Марату Оганесяну, обвиняемому в многомиллионном хищении при строительстве стадиона "Санкт-Петербург Арена", передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд удовлетворил ходатайство следователя в полном объеме. Доводы защиты об изменении меры пресечения на домашний арест суд посчитал не убедительными", - сказала судья.

Оганесян, занимавший пост вице-губернатора Петербурга по строительству, с 2013 года по 2015 год, курировал возведение стадиона на Крестовском острове. Он был задержан 16 ноября 2016 года в Москве по делу о хищении более 50 млн рублей при заключении генподрядчиком стадиона, ЗАО "Трансстрой", договора с компанией "ТДМ" (Театрально- декорационные мастерские) на поставку табло для "Санкт- Петербург Арены".

Суд поместил Оганесяна под стражу, полагая, что, находясь на свободе, он может повлиять на ход расследования.

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