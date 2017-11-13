Джавиду Гурбанову присвоено почетное звание

По случаю ввода в эксплуатацию железной дороги Баку - Тбилиси - Карс президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня подписал распоряжение о присвоении группе лиц почетного звания «Заслуженный инженер», сообщает сайт главы государства.
Согласно информации, за отличие при строительстве и вводе в эксплуатацию железной дороги Баку - Тбилиси - Карс Буадзе Мурад Отариевич, Гасымов Джамиль Гасан оглу, Гурбанов Джавид Гамбар оглу и Рзаев Тельман Агамоглан оглу удостоены почетного звания «Заслуженный инженер».