Подписаться на уведомления
 

ЕС расширяет сотрудничество в сфере обороны

 

Германия и еще 22 страны Евросоюза заложили фундамент европейского оборонительного союза, подписав в понедельник, 13 ноября, официальное уведомление о расширении «постоянного структурного сотрудничества» - Permanent Structured Cooperation (PESCO) - в военной и оборонной сфере, сообщается на сайте Совета ЕС по итогам встречи глав МИД и Минобороны стран ЕС.

О расширении оборонительного сотрудничества договорились представители всех государств Евросоюза, кроме Дании, Ирландии, Мальты, Португалии и Великобритании, которая намерена покинуть ЕС в марте 2019 года. Эти 5 стран могут присоединиться к соглашению позже. После подписания документ был передан верховному представителю ЕС по внешней политике и политике безопасности Федерике Могерини и Совету ЕС, передает DW. 

451 просмотров


Старости
Эрдоган: «Наш азербайджанский брат Рамиль Гулиев…»
Эрдоган: «Наш азербайджанский брат Рамиль Гулиев…»
Наша погода
Сегодня 19° / 12°
14 Ноя 17° / 14°
15 Ноя 17° / 11°
16 Ноя 16° / 10°

Наши деньги
1 USD   =   1.7002 AZN
1 EUR   =   1.9812 AZN
1 RUB   =   0.0287 AZN

Новостная лента

Азербайджанским спортсменам разрешили алкоголь и марихуану? Странное решение WADA
Ильхам Алиев создал Институт продовольственной безопасности
Число жертв землетрясения в Иране превысило 400 человек
ЕС отказался от новых санкций против Ирана
Германия отказалась от европейского налога
Нетаньяху: Израиль продолжит принимать меры на сирийской границе
Провинция Алеппо подверглась бомбардировке 10 погибших
Нефтяные доходы России тают из-за оттока капитала
В Баку столкнулись автомобили двух посольств
ЕС расширяет сотрудничество в сфере обороны
Джавиду Гурбанову присвоено почетное звание
Экс-вице-губернатора Санкт-Петербурга Оганесяна оставили за решеткой
Путин и Эрдоган начали переговоры обновлено 18:42
Ильхам Алиев выделил деньги на ремонт зданий в Гяндже
Нетаньяху о действиях Израиля в Сирии
В Азербайджане снизят налоги на ввоз сливочного масла
Из человеческого тела получат электричество
Новый удар по трамадольной мафии в Баку Арестован фармацевт
Центр Киева остался без света
Власти Испании готовы пересмотреть финансирование регионов
Центробанк о курсе маната
Налбандян встретится с сопредседателями МГ ОБСЕ
Эрдоган призвал Россию и США вывести войска из Сирии
Генпрокуратуру призвали разобраться с нарушениями в строительных компаниях
Ровнаг Абдуллаев провел переговоры с главами мировых нефтяных компаний
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться