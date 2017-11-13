ЕС расширяет сотрудничество в сфере обороны

Германия и еще 22 страны Евросоюза заложили фундамент европейского оборонительного союза, подписав в понедельник, 13 ноября, официальное уведомление о расширении «постоянного структурного сотрудничества» - Permanent Structured Cooperation (PESCO) - в военной и оборонной сфере, сообщается на сайте Совета ЕС по итогам встречи глав МИД и Минобороны стран ЕС.

О расширении оборонительного сотрудничества договорились представители всех государств Евросоюза, кроме Дании, Ирландии, Мальты, Португалии и Великобритании, которая намерена покинуть ЕС в марте 2019 года. Эти 5 стран могут присоединиться к соглашению позже. После подписания документ был передан верховному представителю ЕС по внешней политике и политике безопасности Федерике Могерини и Совету ЕС, передает DW.