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Нефтяные доходы России тают из-за оттока капитала

 

Российская финансовая система продолжает терять запасы валюты: хотя приток нефтегазовых доходов подскочил вместе с ценами на нефть, вывод капитала частным сектором ускорился почти втрое и «съел» всю валютную прибыль экономики.

По данным Центробанка РФ, в октябре сальдо основных валютных потоков в страну и из нее было положительным: профицит платежного баланса вырос почти в 6 раз по сравнению с сентябрем и составил $2,3 млрд. Однако отток капитала оказался больше на 20% — частный сектор вывез $2,8 млрд за месяц. Накопленным итогом с начала года из страны утекло $23,6 млрд (против $8,6 млрд в прошлом году), сообщает Finanz.

По словам главного экономиста БКС Владимира Тихомирова, увеличить валютные доходы помогает конъюнктура нефтяного рынка. На фоне сокращения добычи Россией и странами ОПЕК котировки «черного золота» подскочили на 40% по сравнению с июнем и впервые за года превысили отметку $60 за баррель Brent.

Как итог, к концу III квартала экспортные доходы РФ выросли на треть, в сентябре в страну от торговли пришло $30,3 млрд. Если учесть траты на импорт ($20,2 млрд), показатели торгового баланса — лучшие с мая 2015 года, констатирует Тихомиров.

Между тем, указывает главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова, отток капитала нейтрализует весь позитивный эффект: в результате рубль падает, несмотря на дорогую нефть. К концу года курс доллара составит $60 рублей, прогнозирует эксперт.

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