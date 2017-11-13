По провинции Алеппо был нанесен очередной удар с воздуха. В результате погибли 10 человек, еще 50 получили ранения, сообщает «Анадолу».

Под завалами зданий до сих пор остаются люди, добавляют СМИ. Отряды спасателей продолжают поиск погибших и раненых.

Уточняется, что три авиаудара были нанесены по расположенному в западной части сирийской провинции Алеппо и подконтрольному отрядам оппозиции району Этариб, который входит в состав «зоны деэскалации» в Идлибе. В момент авиаудара в районе рынка находилось до 100 человек.

Кто несет ответственность за авианалет, не уточняется. Ранее СМИ сообщали, что истребители ВКС России нанесли авиаудар в районе Теменийе, в результате чего погибли 2 человека, в том числе ребенок, еще шесть человек получили ранения. Как указывалось, удар был нанесен с применением кассетных бомб.