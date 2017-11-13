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Нетаньяху: Израиль продолжит принимать меры на сирийской границе

 

Израиль сообщил США и России, что  будет продолжать принимать меры на сирийской границе в соответствии с потребностями в области безопасности, даже если эти две державы попытаются установить режим прекращение огня. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, передает Reuters.

«Мы контролируем наши границы, мы защищаем нашу страну, и мы будем продолжать это делать», - сказал Нетаньяху, выступая перед членами своей  партии «Ликуд».

«Я также сообщил нашим друзьям, во-первых, в Вашингтоне, а также в Москве, что Израиль будет действовать в Сирии, в том числе на юге Сирии, в соответствии с нашим пониманием и в соответствии с требованиями безопасности».

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