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Германия отказалась от европейского налога

 

Германия отклонила предложение председателя Европарламента Антонио Таяни удвоить бюджет ЕС путем введения так называемого европейского налога. «Для нас эта тема никоим образом не стоит на повестке дня», - заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт в Берлине, передает DW. 

По его словам, Берлин считает существующую систему формирования европейского бюджета «дееспособной». Повышенное внимание следует, скорее, уделять более эффективному расходованию средств ЕС, добавил Зайберт.

Антонио Таяни в опубликованном в тот же день интервью WAZ и другим газетам немецкой медиагруппы Funke призвал найти способы удвоить бюджет ЕС со 140 млрд евро до 280 млрд. В частности, он предложил ввести европейский налог на совершение биржевых сделок.

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