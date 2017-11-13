ЕС отказался от новых санкций против Ирана

Глава дипломатии Европейского союза Федерика Могерини заявила, что ЕС не рассматривает возможность применения новых санкций в отношении Ирана, передает РИА «Новости».

«Мы это не обсуждали ни сегодня, ни на прошлой неделе, и не предусматриваем никаких дискуссий также в будущем о новых санкциях ЕС в отношении Ирана», — сказала она, отвечая на вопрос, намерено ли руководство ЕС последовать примеру США.

Палата представителей США 26 октября большинством голосов одобрила новый пакет санкций против Ирана в связи с его ядерной программой. Цель законопроекта — наложить ограничения на компании, которые помогают Ирану создавать баллистические ракеты.