Ильхам Алиев создал Институт продовольственной безопасности

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал указ об обеспечении деятельности Агентства продовольственной безопасности.
Указом утверждаются "Положение об Агентстве продовольственной безопасности" и "Структура Агентства продовольственной безопасности".
Согласно указу, предел численности работников аппарата Агентства продовольственной безопасности устанавливается в 75 штатных единиц.
В подчинении Агентства продовольственной безопасности создается публичное юридическое лицо "Институт продовольственной безопасности Азербайджана".