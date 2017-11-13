Всемирное антидопинговое агентство (WADA) с 1 января 2018 года не будет проверять содержание алкоголя в крови спортсменов. WADA также исключило из списка запрещенных веществ синтетический каннабидиол – аналог вытяжки из конопли, который применяется в медицинских целях. Хотя такие препараты находятся под строгим контролем во многих странах, тем не менее WADA легализовало производное каннабиса.

Как сообщила haqqin.az директор Национального антидопингового агентства Шафаг Гусейнли, об исключении этих веществ с перечня запрещенных со стороны WADA каких-то детальных объяснений не было.

В любом случае тест на алкоголь будет проводиться в целях мониторинга здоровья спортсменов. Но его употребление не приведет к применению санкций со стороны WADA. Тесты на алкоголь проводились не повсеместно, а только по некоторым видам спорта.

По всей видимости, решение о неактуальности этой пробы было принято с перспективой на то, чтобы сами спортивные федерации контролировали вопрос с употреблением алкоголя. Что касается синтетического каннабидиола, не все препараты природного каннабиса (конопли) остаются под запретом. Разрешен только синтетический аналог.

WADA в то же время предостерегает, что в некоторых препаратах могут содержаться вещества из запрещенного экстракта конопли. Запрет на препараты каннабиса относится к временным запретам на период соревнований. Существуют вещества, на котороые наложен постоянный запрет. Это анаболические стероиды и прочие гормональные вещества. В список запрещенных веществ включены препараты, вредные для здоровья спортсмена, которые могут повлиять на спортивный результат и ряд других факторов.

По словам Гусейнли, национальное агентство проводит контроль над употреблением допинга в полном соответствии с требованиями WADA. В конце текущего года агентство составляет перечень видов спорта, дисциплин и список спортсменов, которые пройдут тестирование на допинг в следующем году. После того, как этот перечень получает добро от WADA, начинается антидопинговая работа в стране, сообщила она.