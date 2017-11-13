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Ара Папян: «За апрельскую войну армянские генералы должны сидеть в тюрьме»

 

Армянский политолог, директор центра «Модус Вивенди» Ара Папян раскритиковал законопроект «О воинской службе и статусе военнослужащего», согласно которому в Армении планируется отменить отсрочку для студентов, проходящих обучение в вузах по госзаказу.

По словам эксперта, законопроект, принятый в первом чтении Национального Собрания Армении, лишь усилит эмиграцию.

«Люди уже вывозят из страны своих детей до 18 лет, чтобы они не служили, - цитирует Папяна news.am. - С этим законом эмиграция наберет новый темп».

По его словам, хотя законопроект и имеет хорошие мотивы, но он не обеспечит справедливость, окольные пути все равно найдутся. «Нужно принять предложение, к примеру, о том, что люди, не отслужившие в армии, не смогут занять определенные должности», - добавил эксперт. 

Папян заявил, что Азербайджан имеет преимущество перед Арменией в том, что делает ставку на технологии, а не на людские ресурсы.

«Несмотря на развитие информационных технологий, мы продолжаем укреплять армию людьми, в то время как самые важные потери – это человеческие потери. В этом плане Азербайджан имеет преимущество, там акцент ставится на технологиях», - подчеркнул директор центра «Модус Вивенди», при этом добавив, что очень важен и фактор справедливости в армии.

По его словам, важна и справедливость в армии. «Например, сейчас тюрьмы должны быть заполнены генералами и офицерами, проигравшими апрельскую войну».

Отметим, что новый законопроект вызвал крайне негативную реакцию в армянском обществе. На улицы Еревана вышли студенты, потребовавшие допустить их к слушаниям законопроекта.

Состоялась встреча представителей протестного студенчества с премьер-министром Армении Кареном Карапетяном, однако по итогам обсуждения прийти к общему знаменателю сторонам не удалось. Премьер предложил представить свои требования по закону после его окончательного утверждения в Национальном Собрании. А студенты считают, что они должны быть рассмотрены заранее и сразу включены в окончательный законопроект. 

Новый законопроект предусматривает обязательную службу в армии для всех категорий студентов. Отсрочка от армии в образовательных целях будет предоставлена только тем студентам, которые заключат с Министерством обороны гражданский правовой договор. По договору, учащиеся после завершения обучения в бакалавриате, получения статуса дипломированного специалиста или обучения по интегрированной системе образования в аккредитованных в Армении вузах обязуются пройти воинскую службу в указанных подразделениях ВС Армении. При этом, во время обучения они должны пройти военную подготовку. Срок службы в этом случае будет составлять три года, в отличие от обычных двух.

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