Лондон обвинил «Лабораторию Касперского» в шпионаже

Разведывательный Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ), отвечающий за информационную безопасность властей, заявил, что считает «Лабораторию Касперского» причастной к шпионажу за гражданами Великобритании в пользу ФСБ России.

По данным Financial Times, компания Евгения Касперского собирала личные данные пользователей через бесплатный доступ, который проводила «Лаборатория Касперского» в банке Barclays.

Указанный банк использует программное обеспечение «Лаборатории Касперского» для своего онлайн-банкинга с 2008 года и, как утверждает FT, собирается прекратить сотрудничество с российской компанией.

При этом указывается, что никаких доказательств того, что кто-то из клиентов Barclays был скомпрометирован при использовании антивируса, нет.