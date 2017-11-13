Подписаться на уведомления
 

У больницы бросили Porsche с телом гражданина Азербайджана видео

Автор: Отдел информации 

В подмосковном Наро-Фоминске идет активный розыск неизвестного, бросившего у районной больницы автомобиль с телом убитого гражданина Азербайджана, сообщают российские СМИ.

Около 18:00 к зданию больницы на улице Новикова подъехал Porsche с открытым багажником. Водитель выскочил из машины и убежал, а прохожие спустя несколько минут обнаружили на ее пассажирском сиденье мужчину в крови и без признаков жизни. Подошедшие врачи констатировали его смерть.

«По предварительным данным, Porsche неподалеку от больницы пробил колесо, поэтому водитель припарковался в первом же удобном месте и сбежал. Сейчас идет его активный розыск. Следствие устанавливает также место, где было совершено преступление», — рассказал собеседник редакции.

Личность погибшего установлена, это гражданин Азербайджана. Он постоянно зарегистрирован в Калужской области, но проживал в Подмосковье. В настоящее время следователи ищут его родственников. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

4332 просмотров


Старости
Эрдоган: «Наш азербайджанский брат Рамиль Гулиев…»
Эрдоган: «Наш азербайджанский брат Рамиль Гулиев…»
Наша погода
Сегодня 17° / 14°
15 Ноя 17° / 11°
16 Ноя 16° / 10°
17 Ноя 15° / 11°

Наши деньги
1 USD   =   1.7002 AZN
1 EUR   =   1.9812 AZN
1 RUB   =   0.0287 AZN

Новостная лента

Эмилю Гусейнову заплатили 10 миллионов за убийство своего земляка
В колодце нашли тело 57-летней жительницы Шемахи
Перед футбольным матчем в Грузии сожгли флаг ЛГБТ
Центр Киева остался без света
США уничтожили десятки террористов в Сомали
Сирийская армия уничтожила одного из главарей террористов
Переговоры Путина и Эрдогана продолжаются уже 4 часа
Лондон обвинил «Лабораторию Касперского» в шпионаже
У больницы бросили Porsche с телом гражданина Азербайджана видео
Новый мэр Рустави начал подметать улицы
Полицейские Детройта перестреляли друг друга
Ара Папян: «За апрельскую войну армянские генералы должны сидеть в тюрьме»
Азербайджанским спортсменам разрешили алкоголь и марихуану? Странное решение WADA
Ильхам Алиев создал Институт продовольственной безопасности
Число жертв землетрясения в Иране превысило 400 человек
ЕС отказался от новых санкций против Ирана
Германия отказалась от европейского налога
Нетаньяху: Израиль продолжит принимать меры на сирийской границе
Провинция Алеппо подверглась бомбардировке 10 погибших
Нефтяные доходы России тают из-за оттока капитала
В Баку столкнулись автомобили двух посольств
ЕС расширяет сотрудничество в сфере обороны
Джавиду Гурбанову присвоено почетное звание
Экс-вице-губернатора Санкт-Петербурга Оганесяна оставили за решеткой
Путин и Эрдоган начали переговоры обновлено 18:42
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться