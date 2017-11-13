В подмосковном Наро-Фоминске идет активный розыск неизвестного, бросившего у районной больницы автомобиль с телом убитого гражданина Азербайджана, сообщают российские СМИ.

Около 18:00 к зданию больницы на улице Новикова подъехал Porsche с открытым багажником. Водитель выскочил из машины и убежал, а прохожие спустя несколько минут обнаружили на ее пассажирском сиденье мужчину в крови и без признаков жизни. Подошедшие врачи констатировали его смерть.

«По предварительным данным, Porsche неподалеку от больницы пробил колесо, поэтому водитель припарковался в первом же удобном месте и сбежал. Сейчас идет его активный розыск. Следствие устанавливает также место, где было совершено преступление», — рассказал собеседник редакции.

Личность погибшего установлена, это гражданин Азербайджана. Он постоянно зарегистрирован в Калужской области, но проживал в Подмосковье. В настоящее время следователи ищут его родственников. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.