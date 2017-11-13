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Сирийская армия уничтожила одного из главарей террористов

 

Уничтожен один из командиров связанной с «Аль-Каидой» боевой группировки «Хайат ат-Тахрир аш-Шам» Абу Утман Ашду. Операцию по ликвидации провели правительственные войска Сирии, сообщает издание Al Masdar.

Командующий спецподразделениями организации был убит в столкновениях с вооруженными силами Сирии возле города Сахра аш-Шамийя на северо-востоке Хамы.

Как уточняется, сирийская армия также сумела продвинуться вглубь провинции Хама. Однако боевики продолжают оказывать сопротивление, добавляют СМИ. 

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