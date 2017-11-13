США уничтожили десятки террористов в Сомали

Вооруженные силы США в результате пяти авиаударов в Сомали по позициям террористических группировок "Аш-Шабаб" и "ИГ*" уничтожили более 40 террористов, сообщил в понедельник на брифинге журналистам представитель оборонного ведомства Роб Мэннинг.

По его словам, за выходные было совершено "пять авиаударов по позициям "Аш-Шабаб" и "ИГ*", в результате которых было "уничтожено более 40 террористов".

Радикальная исламистская группировка "Аш-Шабаб" ("Движение молодых моджахедов"), базирующаяся в Сомали, имеет тесные связи с международной террористической организацией "Аль-Каида*". Она ведет вооруженную борьбу против центрального правительства Сомали и препятствует гуманитарной деятельности ООН.