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Перед футбольным матчем в Грузии сожгли флаг ЛГБТ

 

В Кутаиси у стадиона «Торпедо» перед началом товарищеского матча между футбольными сборными Беларуси и Грузии 13 ноября провели акцию протеста представители общественной организации «Грузинский марш». Они выступили против публичной поддержки спортсменами прав сексуальных меньшинств, сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что участники акции прорвали кордон полиции и проникли на стадион, на котором находились несколько минут. При вторжении на футбольную арену они использовали пиротехнику.

После того, как полиция прогнала протестующих с территории стадиона, представители «Грузинского марша» сожгли радужный флаг (символ ЛГБТ-движения) и разошлись.

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