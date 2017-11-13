Эмилю Гусейнову заплатили 10 миллионов за убийство своего земляка

Правоохранители Петербурга завершили расследование уголовного дела в отношении уроженцев Азербайджана Афгана Алиева и Вюсала Аскерова, которых обвиняют в убийстве. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу.

Следователи установили, что подсудимые решили организовать убийство своего земляка. Для этого они наняли еще одного уроженца Азербайджана Эмиля Гусейнова, который согласился совершить преступление за 10 миллионов рублей.

Летом 2016 года пострадавший покинул Петербурга. Тогда заговорщики решили убить его брата и вынудить жертву вернуться в город на похороны. Гусейнов застрелил родственника потерпевшего на Софийской овощебазе 20 июня, но затем был задержан очевидцами.

Уголовное дело в отношении заказчиков преступления отправилось в суд. Исполнитель заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, его дело будет рассматриваться отдельно.