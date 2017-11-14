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Армяне устроили ограбление в Глендейле в масках Рейгана

 

В калифорнийском городе Гендейле группа армян устроила ограбление дома, замаскировавшись масками бывшего президента США Рональда Рейгана.

Полиция Глендейла опубликовала новые подробности в связи с инцидентом на прошлой неделе, в ходе которого были задержаны трое молодых армян. Полицейские получили сигнал о том, что три молодых человека проникли в дом через черный ход.

Троица скрылась с места происшествия на автомобиле, однако полицейским удалось остановить грабителей. При обыске машины обнаружены в числе других предметов три маски Рейгана и  муляж пистолета. Задержаны трое, в том числе несовершеннолетний. Двое других – 20-летний Гагик Саркисян и 18-летний Нарек Мартиросян. По мнению сержанта полиции Дениела Сатлса, молодых людей подвигли на ограбление боевики 90-х.

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