Химики и археологи доказали, что Грузия является родиной вина

Химический анализ древних глиняных черепков показал, что жители Грузии начали производить вино уже 8 тысяч лет назад, примерно на тысячу лет раньше, чем это искусство появилось на Ближнем Востоке и в Иране, говорится в статье, опубликованной в журнале PNAS.

"Бесконечное разнообразие вкусов и ароматов современных 10 тысяч сортов винограда является продуктом очень долгого распространения и скрещивания культурных и диких сортов винограда по всей Евразии. И те сорта винограда, которые сегодня связаны с производством примерно 99,9% вина на Земле, начали свое путешествие по планете здесь, на Кавказе", — заявил Стивен Батюк из университета Торонто (Канада).

Как считают сегодня ученые, родиной прародителей всех современных сортов винограда является достаточно обширный регион в западной части Азии, охватывающий Ближний Восток, Иран и Южный Кавказ. В пользу этого говорит множество генетических и археологических исследований, указывающих на то, что люди уже умели выращивать виноград и превращать его сок в вино примерно 7-6 тысяч лет назад, задолго до появления первых великих цивилизаций.

Батюк и его коллеги, работавшие под началом Давида Лордкипанидзе - одного из самых известных грузинских археологов и антропологов, выяснили, что виноделие на самом деле возникло не на территории Персии, как до этого считали ученые, а на Кавказе, проводя раскопки на территории городища Гадачрили в Марнеульской равнине на юго-востоке Грузии.

Примерно 8-7 тысяч лет назад здесь появились первые поселения фермеров, мигрировавших с Ближнего Востока и распространявшихся в то время по всей Европе и Азии. За последние полвека советские и грузинские археологи нашли множество орудий труда, сосудов и других признаков существования достаточно развитой цивилизации в этом уголке Кавказа.