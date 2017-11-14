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Переговоры Эрдогана и Путина по Карабаху были тайными

Автор: Отдел информации 

Переговоры президентов России и Турции по карабахскому конфликту носили тайный характер и проходили за закрытыми дверями.  Во всяком случае, никаких официальных заявлений  по этому вопросу после встречи президентов не поступило.

О том, что на переговорах в Сочи лидеры двух стран намерены обсудить тему карабахского конфликта, стало известно от самого Реджепа Тайипа Эрдогана. При этом, турецкий лидер объявил об этом дважды.

"Мы встретимся с уважаемым Путиным и обсудим этот вопрос. Потому что, если он займется решением этого вопроса, будет намного легче добиться результата", -  заявил турецкий лидер в беседе с журналистами 2 ноября.

Во второй раз переговоры по Карабаху Эрдоган анонсировал за несколько часов до встречи с  Владимиром Путиным, будучи в аэропорту.  Президент Турции добавил, что данный вопрос будет обсуждаться во время переговоров президентов тет-а-тет.

Переговоры Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в общей сложности продлились свыше 4-х часов. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, президенты беседовали один на один на протяжении двух — двух с половиной часов. После этого состоялись переговоры в расширенном составе, в которых уже участвовали делегации.

"Были гораздо более сложные переговоры, которые, естественно, не подлежат раскрытию", - сказал Песков журналистам по итогам встречи.

Карабахский конфликт, с большой долей вероятности, обсуждался Путиным и Эрдоганом за закрытыми дверями. То, что эта тема была включена в повестку переговоров, не вызывает сомнений, т.к. турецкий лидер дважды объявлял об этом. Это косвенно подтверждает и пресс-секретарь Путина. Остается лишь ждать, пока какая-либо сторона не прольет свет на детали этих переговоров.

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