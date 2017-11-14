Буша-старшего обвинили в домогательствах к несовершеннолетней

Дочь сотрудника ЦРУ Рослин Корриган заявила, что бывший президент США Джордж Буш-старший домогался до нее, когда ей было 16 лет. Об этом сообщает Time.

По ее словам, инцидент произошел в 2003 году в Техасе в офисе ЦРУ.

Корриган рассказала, что в тот день проходила встреча 79-летнего Буша-старшего с представителями разведки. Девушка пришла на мероприятие с родителями.

Сообщается, что экс-президент США «схватил девушку за ягодицы без ее согласия», когда ее фотографировали рядом с Бушем-старшим.

«Моя первоначальная реакция была абсолютным ужасом. Я действительно была очень смущена. Первое, что я сделала, это посмотрела на свою маму, и, пока он все еще стоял, я ничего не сказала. Что говорить подростку экс-президенту Соединенных Штатов? Например: «Эй, чувак, ты не должен был так трогать меня», — сказала она.