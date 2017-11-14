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Брата Тельмана Исмаилова объявили в международный розыск

 

Басманный суд Москвы заочно арестовал брата владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова Вагифа Исмаилова по обвинению в убийстве и незаконном хранении оружия. Об этом стало известно из картотеки суда.

Как сообщил ТАСС источник, близкий к следствию, Вагиф Исмаилов объявлен в международный розыск.

30 октября районный суд заочно заключил под стражу по обвинению в убийстве бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова, который, по предварительным данным, находится за границей. Кроме того, он объявлен в международный розыск.

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