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Самураи, старый лунатик и хулиган не поделили Азию наш комментарий

Автор: Леонид Швец, автор haqqin.az  

В Белом доме могут вздохнуть спокойно: самая долгая зарубежная командировка президента Трампа закончилась, и все обошлось без каких-то серьезных неприятностей. А они, конечно, могли быть, учитывая весьма проблемный характер Азиатско-Тихоокеанского региона, куда ездил президент США, да и его, президента собственный характер, знаменитый собственной непредсказуемостью. Между тем, без странностей не обошлось.

Японцам достался упрек Трампа в том, что настоящие самураи наверняка бы сбили северокорейские ракеты, которые пролетали над Японией. Нынешние японцы действительно никакие не самураи, но президентская шутка получилась все равно обидной.

Выступая в парламенте Южной Кореи, Дональд Трамп предупредил Корею Северную: «Не недооценивайте нас и не испытывайте». На что из Пхеньяна ему ответили: «Безрассудные замечания старого лунатика, вроде Трампа, никогда не запугают и не остановят нас. Наоборот, все это делает нас еще увереннее в правильности нашего выбора ускорить строительство ядерных сил».

Позже, уже из Вьетнама, американский президент обиженно отреагирует, что, дескать, он не позволяет себе называть Ким Чен Ына маленьким и толстым, а тот обидно обзывает его старым. А на пресс-конференции заявил, что нельзя исключать, что в один прекрасный день они с Ыном станут настоящими друзьями, «это было бы просто замечательно».

До этого в Пекине Дональд Трамп признался председателю Си Цзиньпину, что испытывает к нему самые теплые личные чувства, и это после того, как все предвыборная риторика в 2016 году строилась на разгромной критике Китая. Трамп даже заявил в этот раз, что неравноправный характер торговых отношений, в которых Китай имеет преимущество над США, не вина Китая.

Американцы сделали все, чтобы во Вьетнаме не состоялись переговоры Трампа и Путина, который только ради этих переговоров туда и летел. Но и в те короткие моменты, когда американский и российский президенты были рядом, Трамп успел Путину поулыбаться, интимно подержать того за руку, а потом рассказать прессе, что он верит заверениям Кремля о том, что Россия не вмешивалась в американские выборы. После этого его прижали журналисты: означает ли это, что президент США не верит разведывательным агентствам США, которые давно сделали уверенный вывод о таком вмешательстве? И Трампу пришлось пойти на попятную, признать, что своим разведчикам он тоже верит. Как ему удается сочетать и то, и другое – загадка.

А последним пунктом турне стали Филиппины, где правит крайне неоднозначный президент Родриго Дутерте. Тот самый, который разрешил убивать всех, заподозренных в распространении и употреблении наркотиков, без суда и следствия, прекратил традиционное военно-полицейское сотрудничество с США и обозвал Барака Обаму сыном шлюхи.  Трамп похвалил Дутерте за невероятную работу по борьбе с наркотиками и назвал свои отношения с диктатором чрезвычайно теплыми. Никакой критики в его адрес, разумеется, не было. Некоторые наблюдатели язвят, что Трамп с Дутерте чувствует себя прекрасно именно из-за того, что их обоих костерит глобальное либеральное сообщество за постоянное нарушение правил политического приличия, неудержимый популизм и игнорирование демократических ценностей. Это, кстати, их обоих и делает большими нелюбителями Обамы.

Но в целом, конечно, эта инфантильное стремление всем понравиться, продемонстрированное американским президентом во время азиатского турне, не только выдает в нем неопытного и неуверенного в себе политика международного класса. По мнению бывших шефом национальной разведки и ЦРУ Джеймса Клэппера и Джона Бреннана, более опытные иностранные лидеры легко играют болезненным эго американского президента и манипулируют им. А это уже не тема личного имиджа главы Белого дома, а вопрос национальной безопасности Америки.

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