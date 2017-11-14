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Нефть продолжает дешеветь: Brent - ниже $62 обновлено

 

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в январе 2018 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне уменьшилась на 2,1% и составила $61,88 за баррель, свидетельствуют данные торгов.

В последний раз цена нефти этого сорта находилась ниже $62 за баррель 3 ноября 2017 года.

*  *  * 09:54

Мировые цены на нефть опускаются во вторник утром на фоне ожидания инвесторами данных по запасам нефти в США за неделю, при этом рынок отреагировал на изменение оценки МЭА по росту цен на сырье, передает РИА Новости со ссылкой на данные торгов.

По состоянию на утро стоимость январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,33% - до 62,95 доллара за баррель, цена декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 0,23% - до 56,63 доллара за баррель.

Трейдеры проявляют осторожность в ожидании данных от Американского института нефти (API) и минэнерго США по запасам нефти в стране за неделю. Неделей ранее коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) выросли на 2,2 миллиона баррелей, или на 0,5%, - до 457,1 миллиона баррелей. Теперь аналитики ожидают, напротив, снижения показателя на 2,85 миллиона баррелей - до 454,25 миллиона баррелей.

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