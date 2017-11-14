Нападки на Азербайджан перед визитом Ильхама Алиева в Брюссель

За несколько дней до саммита Восточного партнерства Евросоюза в Брюсселе 47 депутатов Европарламента направили письмо, адресованное руководству Азербайджана, в котором, как отмечает «Радио Свобода», содержится призыв отпустить «журналиста» (кавычки наши – Ред.) Афгана Мухтарли.

Активность некоторых евродепутатов, среди которых, как известно, есть люди, посещавшие оккупированные территории Азербайджана, не случайна. Как отмечает RFE/RL, через неделю, в ходе саммита Восточного партнерства в Брюсселе, ожидается, что Ильхам Алиев Алиев встретится с лидерами ЕС. Создать негативный фон перед визитом президента Азербайджана - это и есть задача ангажированных депутатов Европарламента.

Об Афгане Мухтарлы и якобы его похищении спецслужбами в Грузии 29 мая и дальнейшей его тайной перевозке в Азербайджан – говорить вообще смысла нет. Никакие данные, включая записи с видеокамер, это не подтверждают. О чем неоднократно сообщали даже грузинские правоохранители.

Но возвращаясь к письму. Там отмечается, что «освобождение Афгана Мухтарлы и других политзаключенных… продемонстрирует подлинную приверженность властей Азербайджана дальнейшему сотрудничеству и партнерству с Европейским союзом до предстоящего саммита Восточного партнерства…».

А вы знаете, что получится, если Баку последует «доброму совету» депутатов ЕП? Азербайджан обвинят в том, что на свободу вышли радикальные исламисты, каковых, как уже отмечал haqqin.az, в списке некоторых «правозащитников» – 70%. Издание The Washington Post, регулярно критикующее Азербайджан, пока что называет их «верующими»…