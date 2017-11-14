Дональд Трамп-младший выложил в Twitter переписку с WikiLeaks

Сын президента США Дональда Трампа, Дональд Трамп—младший, подтвердил, что переписывался в Twitter с представителями разоблачительного сайта WikiLeaks, и выложил несколько сообщений, передает РИА Новости.

«Здесь целая ветка сообщений из переписки с WikiLeaks, включая три моих громадных ответа, которую один из комитетов конгресса решил раскрыть. Как иронично!» — поделился сын президента США, прикрепив скриншоты переписки.

В частности, сын американского лидера выложил письма от WikiLeaks о политическом фонде, распространяющем слухи о «связи Трампа с Россией», просьбу прокомментировать или распространить цитату от выдвиженца Демократической партии Хиллари Клинтон, которая заявила, что хотела бы уничтожить основателя сайта Джулиана Ассанжа с помощью беспилотника, а также требование предоставить налоговую декларацию Трампа-старшего.

Сообщения были отправлены в сентябре и октябре прошлого года.